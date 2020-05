COMMERCIALISTI DIFFAMATI

lunedì 25 maggio 2020''Quando un'azienda comincia ad andare in crisi, la criminalità organizzata avvicina i commercialisti. E i commercialisti dicono 'c'è quella persona, c'è quella società che è interessata'''. Sono le parole dello scrittore Roberto Saviano pronunciate ieri sera a Che tempo che fa per spiegare come le mafie individuano le potenziali vittime di usura. Parole che hanno fatto andare su tutte le furie il centrodestra. ''Le parole ingiuriose di Roberto Saviano contro l'intera categoria dei commercialisti - afferma il deputato Roberto Cassinelli di Forza Italia - non fanno onore a lui né alla Rai. Il conduttore del programma 'Che tempo che fa' e il direttore di Rai2 non avendo preso subito le distanze da tali affermazioni hanno di fatto avallato frasi ingiuriose nei confronti di una intera categoria. Se Saviano ha degli esempi concreti li faccia e si prenda le sue responsabilità con nomi e cognomi precisi. Ma non può permettersi di affiancare, senza contraddittorio e in un programma del cosiddetto 'servizio pubblico', i commercialisti alla criminalità organizzata con - dice lui - segnalazioni sulle potenziali vittime di usura. Il direttore di Rai2 conceda la replica come previsto dalla Carta dei doveri del giornalista. Senza tollerare insulti a vanvera per un'intera categoria che quotidianamente svolge il suo lavoro tra mille ''E' stato vergognosamente detto che proprio i commercialisti sarebbero coloro che suggeriscono agli usurai i clienti bisognosi di credito. Presentero' oggi stesso un'interrogazione ai ministri competenti per l'ignobile servizio della televisione di Stato, ma e' innegabile che questo atteggiamento delle maggioranza Pd- M5S sia inaccettabile e inqualificabile''.