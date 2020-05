41.848 ''FANTASMI'' AFRICANI

lunedì 25 maggio 2020Dal 1974 al 2019 le denunce di scomparsa riferite a minorenni sono state 129.181, con 84.782 ritrovamenti. Devono essere rintracciati, dunque, 44.399 minorenni, e cioe' il 72,74% del totale di tutti gli scomparsi da ritrovare. Dei 44.399 minori da rintracciare 2.551 sono italiani e 41.848 (pari al 94,24%) stranieri. Questi alcuni dei dati contenuti nell'ultima relazione (la 22esima) del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Giuliana Perrotta, presentata lo scorso 20 febbraio a Montecitorio. Si tratta di un fenomeno relativamente recente che e' da collegarsi direttamente all'aumento incontrollato degli arrivi di migranti sulle coste italiane a partire dal 2014 e che ha raggiunto il suo picco nel 2016 e che tutt'ora è in corso. I cosiddetti ''minori'' autocertificatisi tali, senza alcun documento d'identità che stabilisca la nazione di provenienza e di dati anagrafici, dopo un'aleatoria schedatura nella maggior parte dei casi scompaiono diventando dei veri e propri ''fantasmi'' sul territorio nazionale italiano. Ad oggi di questi ''fantasmi'' ne circolano in Italia più di 40.000