LOMBARDIA NON E' UN PROBLEMA

lunedì 25 maggio 2020MILANO - ''E' sbagliato parlare di Lombardia come problema, bisogna parlare di alcune zone della Lombardia perche' ci sono alcune province che hanno fortunatamente affrontato il coronavirus come gran parte del resto paese''. Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana, in collegamento a Rtl 102.5, parlando della comunicazione che e' stata fatta intorno alla Lombardia legata al Coronavirus. ''Le zone in provincia di Como, Sondrio, Mantova, Varese, Lecco, sono state appena sfiorate dal virus - ha proseguito Fontana - hanno avuto sicuramente delle situazioni preoccupanti, ma non comparabili con quello che e' successo a Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. Non e' una questione di Lombardia ma di territori dove il virus stava girando probabilmente da mesi senza che nessuno se ne fosse accorto. E' talmente vero, che la provincia che ha avuto i numeri piu' negativi e' stata quella di Piacenza che non c'entra niente con la Lombardia''. ''Quello che voglio sottolineare - ha concluso il governatore lombardo - e' che e' stata proprio una situazione che ha investito una parte di territorio che ha una densita' abitativa molto alta e una mobilita' elevata, ed e' chiaro che questo fatto, nell'assoluta ignoranza della presenza del virus, ha fatto si' che colpisse tantissima gente. Quando ci siamo accorti di questo nemico era gia' entrato in troppi corpi e ha creato il disastro a cui abbiamo assistito tutti''.