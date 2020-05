SICILIA: ARRESTI SANITA'

giovedì 21 maggio 2020Operazione ''Sorella sanita'''. Corruzione e appalti pilotati nella sanita' siciliana. Eseguite 12 misure cautelari personali, sequestrate imprese e disponibilita' finanziarie. Su delega della procura della Repubblica di Palermo, i finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza del gip nei confronti di 12 persone, a vario titolo indagati per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilita', istigazione alla corruzione, rivelazione di segreto di ufficio e turbata liberta' degli incanti. Tra loro, due destinatari di custodia cautelare in carcere: Fabio Damiani, 55enne di Palermo, attuale direttore generale dell'Asp di Trapani, e Salvatore Manganaro, 44 anni, di Agrigento, 'faccendiere' di riferimento per Damiani. Otto sottoposti agli arresti domiciliari tra cui Antonino Candela, 55 anni, attuale coordinatore della struttura regionale per l'emergenza Covid-19, gia' commissario straordinario e direttore generale dell'Asp di Palermo. Ai domiciliari pure Giuseppe Taibbi, 47 anni, di Palermo, 'faccendiere' di riferimento per Candela; Francesco Zanzi, 56 anni, di Roma, amministratore delegato della Tecnologie Sanitarie Spa; Roberto Satta, 50 anni, di Cagliari, responsabile operativo della Tecnologie Sanitarie spa; Angelo Montisanti, 51 anni, di Palermo, responsabile operativo per la Sicilia di Siram spa e amministratore delegato di Sei Energia scarl; Crescenzo De Stasio, 49 anni, di Napoli, direttore unita' business centro sud di Siram spa, Ivan Turola, 40 anni, di Milano, ''referente occulto'' di Fer.co. srl; Salvatore Navarra, 47 anni, di Caltanissetta, presidente del CdA di Pfe Spa.