SALVINI: BONAFEDE? INCAPACE

giovedì 21 maggio 2020''Mi aspettavo esattamente quello che è accaduto. Esattamente. Ora, vedremo anche il modo in cui hanno convinto Renzi a salvare il governo: ci sono nomine da fare, cda da rinnovare, servizi, presidenze di commissione da sostituire... Hai voglia. Del resto, non sono io ad essere un veggente: che la parola di Renzi valga meno che zero, ormai lo sanno tutti'', dice al Corriere della Sera Matteo Salvini sul voto di sfiducia di ieri al Guardasigilli. Il leader della Lega nega di aver contato nella sfiducia: ''Macché... Era per il Paese. Guardi, voglio dirlo chiaramente: io sono certo che Bonafede non è né mafioso né sotto ricatto e non è in malafede, non è al soldo di chissà chi... Bonafede è simpatico e affabile, semplicemente il ministero della Giustizia non è il suo. Sta facendo male il suo lavoro. Di rivolte nelle carceri non si parlava da secoli. E lui come tutta risposta che fa?Permette ai detenuti di usare i telefonini e ne fa uscire 500? Suvvia... Tra l'altro, ho sentito interventi di persone lontanissime da me come Casini o Bonino che dicevano le stesse cose''.