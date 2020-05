30 PROPOSTE DELLA LEGA

giovedì 21 maggio 2020''Conte chiede il contributo dell'opposizione? Il nostro c'è, abbiamo 30 proposte già impacchettate. Il problema è se lui si permetterà di disobbedire a chi comanda in questo governo e in questo Paese, la Cgil''. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini intervistato dal 'Corriere della sera'. ''I sindacati delle costruzioni -precisa- hanno appena fatto sapere che se si tocca il codice degli appalti, loro lotteranno con ogni mezzo. E allora, altro che ammodernamento e semplificazione: questa è una scelta di campo. Da una parte burocrazia, centralismo e Cgil. Dall'altra la libertà d'impresa''. ''Anzi -aggiunge- colgo l'occasione per fare i miei migliori auguri al neo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Il Paese per ora è ostaggio dei privilegi di qualcuno, vedremo se Conte lo consentirà ancora. Vedremo, comunque: io porterò al premier la flat tax che costa solo 13 miliardi, la pace fiscale ed edilizia, lo stop ad Equitalia...''