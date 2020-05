K.O. PIANO FRANCO-TEDESCO

mercoledì 20 maggio 2020Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia presenteranno una controproposta al piano Merkel-Macron. Lo annuncia il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sul quotidiano Oberoesterreichischen Nachrichten. ''Vogliamo essere solidali con gli stati che sono stati colpiti duramente dalla crisi, ma riteniamo che la strada giusta siano mutui e non contributi'', ribadisce Kurz. ''Nei prossimi giorni - prosegue - presenteremo una proposta con una serie di idee. Siamo convinti che il rilancio dell'economia europea sia possibile, senza una comunitarizzazione dei debiti''. Il cancelliere si dice stupito della proposta Merkel-Macron. ''E' legittimo che due grandi stati facciano una proposta, la decisione pero' va presa da tutti gli stati membro dell'Ue'', conclude Kurz. Che è come dire che le quattro nazioni che si oppongono al piano franco-tedesco voteranno contro in sede di Consiglio d'Europa e prima di Eurogruppo, in modo tale per cui il progetto di erogare centinaia di miliardi di euro a fondo perduto non verrà mai approvato. Dopo questo annuncio, le Borse europee hanno virato tutte in negativo. Il contro piano annunciato da Kurz è niente di più di una ennesima proposta di indebitamento.