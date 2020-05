IL 2 GIUGNO DEL CENTRODESTRA

mercoledì 20 maggio 2020Il 2 giugno come centrodestra ''porteremo in piazza le voci di chi non sta trovando risposte, certezze, protezione o attenzione nei decreti di questi mesi''. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio anch'io su Radio Rai 1. ''Ci sono due milioni di italiani che stanno aspettando la cassa integrazione, ci sono interi settori dimenticati come le scuole guida, i concessionari di auto, le famiglie, le scuole paritarie. Ci sono tante proposte che non hanno trovato ascolto nei decreti e che noi raccogliamo in maniera organizzata, distanziata, rispettosa, educata e senza simboli di partito'', ha aggiunto a proposito della manifestazione unitaria del centrodestra in programma nel giorno della Festa della Repubblica. ''Il 2 giugno è proprietà della sinistra come il 25 aprile? Dobbiamo chiedere il permesso? Ci sono piazze o date acquisite dalla sinistra? Dobbiamo chiedere il permesso a qualcuno su quando portare in piazza le idee degli italiani? Non vedo dove sia il problema se uno lo fa rispettando la Legge e lo fa in maniera intelligente'' ha aggiunto rispondendo alle critiche per la scelta della data della manifestazione di protesta. Quanto al rischio che il Tricolore diventi simbolo dell'opposizione, Salvini ha replicato: ''Non scherziamo, siamo seri. Siamo un Paese che ancora sta lottando ancora contro il virus e per la ripartenza economica e ora per qualcuno il problema è il colore della montatura dei miei occhiali o il fatto che non si possa festeggiare con il Tricolore in mano la Festa della Repubblica con le nostre proposte, votate su un'idea di Italia diversa dalle complicazioni che sta offrendo il Governo. Il grande assente di questi decreti è la semplicità''.