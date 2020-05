MACRON PERDE LA MAGGIORANZA

martedì 19 maggio 2020PARIGI - La notizia era nell'aria da giorni in Francia ed e' stata formalizzata oggi: un nuovo gruppo parlamentare, composto da 17 deputati per lo piu' di dissidenti del Lrem (il movimento fondato dal presidente Emmanuel Macron) ha ufficializzato la sua costituzione oggi, contro Macron. Battezzata 'Ecologia Democrazia Solidarieta'' e qualificandosi come 'indipendente', la nuova formazione fa perdere la maggioranza assoluta a Lrem che scende a 288 seggi, uno in meno dei 289 necessari per avere la maggioranza. Il Governo potra' contare sull'appoggio dei 46 deputati del movimento alleato di centro Modem per far passare i testi dei provvedimenti legislativi. A Parigi si fa per altro notare come la formazione 'dissidente' abbia un numero di aderenti inferiore rispetto alle indiscrezioni che erano circolate nei giorni scorsi. Inizialmente all'Assemblea Nazionale, Lrem aveva 314 rappresentanti, ma il loro numero e' via via sceso per abbandoni ed esclusioni. Resta il fatto che alle prossime elezioni in Francia ben difficilmente Macron potrà correre per vincere.