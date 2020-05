MELONI: GOVERNO NEL CAOS

lunedì 18 maggio 2020''Senza la spinta delle Regioni, non si sarebbero aperte molte attivita'. Se si fosse atteso il governo ''ci saremmo trovati con negozi chiusi e senza risarcimenti o con regole inapplicabili e suicide. La verita' e' che sono nel caos. Arrivare a poche ore dalle riaperture senza far sapere chi e come possa riaprire e' inaccettabile''. Lo dice in un'intervista alla Repubblica la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Dopo un iniziale dialogo ''puramente formale'' con le opposizioni, da parte del governo, ''sono stati cancellati tutti i contatti - afferma Meloni -. I nostri emendamenti al Cura Italia stracciati. E dire che non erano proposte cosi' peregrine, visto che poi alcune sono state inserite nel maxiemendamento del governo''. Nonostante questo, spiega, ''abbiamo votato le variazioni di bilancio''. Il presidente della Repubblica ''ci ha telefonato settimane fa per chiederci di collaborare, appunto, mi auguro che oggi faccia analoga telefonata a Giuseppe Conte''. Giorgia Meloni non scarichera' l'app Immuni: ''E' stata una follia far gestire uno strumento cosi' sensibile sul piano dei dati e della sicurezza di milioni di italiani a una societa' privata anziche' allo Stato. Non vorrei che con la scusa di difendere la nostra salute, in assenza di una legislazione a tutela, la app si trasformasse in un altro strumento per renderci sudditi, una sorta di grande fratello sempre piu' invasivo''.