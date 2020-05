UMBRIA DANNEGGIATA DA CONTE

lunedì 18 maggio 2020Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, in una intervista al Messaggero, protesta per la ''pagella'' territoriale redatta dal ministero della Salute del governo Conte: ''Ne ho parlato genericamente sabato notte durante la discussione sulle lince guida per il Dpcm, ma scriverò a Iss e ministro, così chiariamo una volta per tutte questo algoritmo che non risponde a verità. Il metodo di calcolo è errato e non tiene conto della situazione reale''. ''è inaccettabile, ci danneggia senza motivo'', ''anche nelle riviste scientifiche internazionali l'Umbria è vista come la regione più sicura e con prospettive turistiche importanti. Abbiamo meno di cento positivi attuali, solo due ricoverati in terapia intensiva e il tasso di letalità più basso d'Italia (5,13%) nonostante una popolazione anziana importante, la seconda dopo la Liguria. L'anomalia è evidente: basta vedere che altre regioni messe in una situazione più tranquilla della nostra secondo tale sistema, in un giorno certificano 100-200 contagi in più. Mi sto muovendo e sono certa che avremo chiarimenti importanti''. E conclude: ''Non ne faccio una questione politica anche se c'è chi fa solo questo, ma lascio stare non ho il tempo di replicare''.