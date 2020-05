CIRIO: PIEMONTE STA GUARENDO

lunedì 18 maggio 2020TORINO - ''Credo che i dati ci confermino che il Piemonte sta guarendo, così come il resto d'Italia, ieri abbiamo avuto 64 casi positivi con quasi 4.500 tamponi fatti. Per cui ora anche il dato dell'R0, la capacità di ogni positivo di infettare un altro è attestato allo 0,5. Tutti i numeri ci dicono che siamo nella strada giusta. Ma proprio perché siamo sabaudi, noi procediamo nella strada giusta con cautela e con le nuove regole. Perché gli operatori di turismo, bar, ristoranti, mi chiedevano quando ma soprattutto mi chiedevano anche come riaprire. Perché riaprire non vuol dire poi lavorare. È stato fondamentale ottenere le linee guida. Però viviamo in un Paese in cui il governo ha prodotto un decreto alle cinque e mezza del pomeriggio quando la scadenza era mezzanotte: lei immagini se oggi dovesse aprire un bar o un ristorante, come farebbe?''. Lo ha detto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a Centocittà su Rai Radio1, a proposito delle riaperture. Per bar e ristoranti il Piemonte ha scelto di far slittare la data tra il 23 e il 25 maggio.