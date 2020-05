CERUTI GARANTE INFANZIA

venerdì 15 maggio 2020''Come mamma, prima che come come consigliere regionale, esprimo gioia e soddisfazione per essere stata nuovamente designata per la maggioranza come componente della Commissione consultiva presso l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia. Un incarico che ho gia' avuto l'onore di ricoprire nei mesi passati, con la carica di vicepresidente, e per il quale ho intenzione di spendermi pienamente, in quanto la tutela e la difesa dei diritti dei minori sono un bene imprescindibile''. Cosi' in una nota il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, che aggiunge: ''Purtroppo la cronaca di tutti i giorni ci offre continui esempi di arbitri, prepotenze e violenze ai danni di quella fascia piu' debole della nostra societa', i bambini e gli adolescenti al di sotto dei 18 anni. E' di pochi giorni fa un episodio, proprio nella mia provincia di Brescia, anche di violenza passiva ai danni di tre minori che hanno assistito all'uccisione della madre. L'effetto di quanto accaduto sara' per loro devastante. Occorre essere concreti e rapidi nell'adottare misure per sostenere situazioni simili. Come rappresentante delle Istituzioni ritengo sia doveroso impegnarmi in un ambito nel quale non bisogna mai abbassare la guardia. Ringrazio tutti i colleghi del Consiglio regionale che hanno appoggiato e votato la mia candidatura''.