GOVERNO AMMETTE ERRORI INPS

venerdì 15 maggio 2020I deputati della Lega Claudio Durigon e Massimo Garavaglia, a margine dell'intervento in aula sul disallineamento dei dati Inps, dichiarano in una nota: ''Oggi il governo ha ammesso gli errori dell'Inps sui dati della Cassa integrazione. Ci aspettiamo le scuse di Conte e di Misiani, smentiti dallo stesso Tridico, che meno un mese fa confusero il decreto zona rossa con il Cura Italia, accusando erroneamente la Lombardia di aver processato solamente 37 domande di Cig, quando, invece, i canali per la Cig erano appunto due. Tridico si assuma quindi le proprie responsabilita' visto il grave disallineamento dei dati riportati dal sito dell'Inps rispetto alle richieste processate realmente dalle regioni. Di concreto oltre alle sue fake news c'e' che, ad oggi, l'Inps ha erogato solamente 57 mila domande di Cig in deroga su 365 mila richieste. E quel che e' peggio che per la Cig che non passa dalle regioni ci sono un milione e mezzo di persone che ancora aspettano l'assegno. Rimane infine irrisolta la questione delle 9 settimane in piu' di Cig annunciate dal governo ma che, dati alla mano, non potranno essere coperte per intero con il risultato che ci saranno aziende e lavoratori ancora una volta lasciati senza uno strumento fondamentale per sopravvivere e ripartire in questo delicatissimo momento storico''.