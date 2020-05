GERMANIA: CRESCE L'AFD

venerdì 15 maggio 2020BERLINO - Per la prima volta da settimane calano i partiti della Grosse Koalition e torna a crescere l'Afd, la nuova destra nazionalista tedesca. Sono i risultati dell'ultimo sondaggio 'Deutschlandtrend' effettuato dall'istituto Dimap per conto del primo canale pubblico tedesco Ard: se si votasse oggi per il rinnovo del Bundestag, la Cdu/Csu di Angela Merkel scenderebbe al 38%, mentre guadagna di nuovo terreno l'Afd, al 10%. Rimangono seconda forza politica della Germania i Verdi, stabili al 18%, mentre pure la Spd - alleata di Cdu/Csu nella Grosse Koalition - rispetto alla settimana scorsa perde un punto, al 16%. In calo il partito della sinistra, la Linke, al 7%, mentre sono in lieve aumento i liberali dell'Fdp al 6%. Nondimeno, con queste percentuali la GroKo manterrebbe con i 53% dei voti la maggioranza in parlamento, cosi' come anche un'eventuale alleanza tra Cdu/Csu e i Verdi. Per quanto riguarda la pandemia, oltre il 46% degli interpellati afferma che e' giusto mantenere le attuali misure anti-Covid, mentre il 40% si dice favorevole ad un ulteriore allentamento dei provvedimenti. Sono soprattutto gli elettori di Fdp e dell'Afd ad esprimersi a favore di una piu' rapida riapertura della vita pubblica.