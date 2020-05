TANTI DECRETI ZERO SOLDI

venerdì 15 maggio 2020''Le lacrime della ministra Bellanova, stile Fornero, non hanno commosso nessuno e non risolvono il dramma che stanno vivendo migliaia di imprenditori italiani''. A dirlo è Sandro Simoncini, urbanista e docente di Economia delle imprese all'Università Uninettuno. ''Il Governo -osserva- può approvare tutti i decreti che vuole, ma i soldi alle aziende servono subito almeno con la stessa perentorietà usata e abusata dall'Agenzia delle entrate per riscuotere le tasse''. ''Dopo il fallimento dei 400 miliardi di euro di prestiti bancari che - continua Simoncini - che dovevano essere garantiti dallo Stato, il Governo approva un'altra manovra confusa mentre molte aziende non riapriranno i battenti''. Simoncini ritiene che per ''superare la burocrazia e tentare di salvare il salvabile, c'è una sola via d'uscita: azzerare le tasse per un anno e approvare un condono fiscale tombale, non solo per aiutare concretamente gli imprenditori dal punto di vista finanziario ma anche per incoraggiarli a non mollare''.