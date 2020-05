FARMACISTI: ARCURI DIMETTITI

giovedì 14 maggio 2020''Ringraziaci, scusati, e poi per favore… dimettiti''. Questa la richiesta rivolta, senza troppi giri di parole, dai farmacisti di Lecco al commissario Domenico Arcuri, sulla questione delle mascherine a 50 centesimi più Iva, introvabili e oggetto, ieri, di un accordo con le associazioni dei distributori farmaceutici dopo le polemiche dei giorni scorsi. Polemiche non andate giù ai farmacisti, accusati di non aver voluto vendere le mascherine a prezzo calmierato. Federfarma Lecco ha respinto le accuse al mittente, in una lettera in cui si rivolge direttamente ad Arcuri. ''Caro Commissario… Noi Farmacisti c'eravamo quando le mascherine non c'erano e le persone avevano paura e si ammalavano… c'eravamo a febbraio, a marzo, ad aprile - si legge nel testo diffuso ieri, e ripreso da diversi quotidiani locali - c'eravamo quando mancava l'ossigeno… quando non si trovavano i saturimetri… quando la situazione era molto più grave… ci siamo anche adesso… Non ci siamo mai tirati indietro, anche senza protezioni. Abbiamo fatto tutto il possibile… Abbiamo anche lavorato da soli in farmacia… con i colleghi a casa per Covid… senza orari, senza sosta… e tu, ora, ci accusi di nascondere le mascherine? Commissario Arcuri… dovresti solo ringraziarci, ogni giorno… perché anche grazie a noi il numero dei contagiati, dei malati e dei decessi non è aumentato esponenzialmente. Ringraziaci, scusati, e poi per favore… dimettiti''.