UNGHERIA: FERMATA L'EPIDEMIA

giovedì 14 maggio 2020BUDAPEST - Dinanzi alla crisi senza precedenti provocata dalla pandemia di coronavirus, il governo ungherese ha agito tempestivamente e con efficacia. Lo scrive il ministro della Giustizia ungherese, Judit Varga. Varga ha aggiunto nel discorso che ''grazie al sacrificio e alla disciplina degli ungheresi siamo riusciti a prevenire che l'epidemia raggiungesse le tragiche proporzioni che ha raggiunto in altri Stati membri dell'Ue'', sottolineando che ''il governo ungherese creera' tanti posti di lavoro quanti sono quelli distrutti dal virus. I nostri cittadini sanno che nessun ungherese viene lasciato solo''. Al contempo la guardasigilli accusa il Pe di non soddisfare le aspettative di sostegno dei cittadini europei e lo ritiene parte del problema, anziche' della soluzione. Per Varga gli Stati membri hanno il diritto di assumere misure di emergenza per tutelare i propri cittadini e fermare la crisi. Le misure devono essere provvisorie, necessarie e proporzionate e venire regolarmente rivalutate. ''Le misure straordinarie introdotte in Ungheria rispondono assolutamente a questi principi'', afferma Varga. L'Ungheria ''ha deciso di non sospendere l'applicazione di nessun articolo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e lo stesso vale per la libertà di espressione'', dice il ministro, osservando che in essa non rientra pero' la libertà di diffondere consapevolmente falsita', specialmente quando queste ostacolano l'efficacia della lotta al coronavirus. ''Tutto quello che diciamo e facciamo oggi sara' giudicato dai posteri sulla base del fatto che abbia ostacolato o aiutato la lotta al virus e rimesso in piedi l'Europa''.