SQUADRISMO MEDIATICO

giovedì 14 maggio 2020''Ieri sera abbiamo assistito ad una delle pagine piu' buie, vergognose e deontologicamente scorrette nella storia del giornalismo. Alludere al 'genocidio sanitario' perpetrato dalla Regione Lombardia in base a una mail diffamatoria e oggettivamente piena di falsita' e' indegno della tv di Stato e della professione giornalistica. A questo si aggiunge l'altra falsita' detta pochi minuti dopo da Federica Sciarelli, che ha attribuito un invito a uccidere Silvia Romano a un cittadino definendolo ''esponente della Lega'', cosa altrettanto falsa. Se redazione e conduttrice, fuori contesto, hanno deciso di diffamare e attaccare la Lombardia e Lega nel tentativo di farci sparire, sappiano che non tollereremo questo squadrismo mediatico. Alle denunce che, spero, arriveranno dalla Regione, si uniranno i nostri esposti all'Agcom e l'intervento in Vigilanza Rai per pretendere il diritto di replica, verificare la veridicita' delle mail e chiedere il riscontro giornalistico sul nome del presunto esponente leghista''. Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega e Segretario della Vigilanza Rai.