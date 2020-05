FEDRIGA: NORME INAPPLICABILI

giovedì 14 maggio 2020TRIESTE - Per quanto riguarda il tema delle riaperture ''bisogna mettere in campo delle regole che siano applicabili e le linee guida Inail, per la gran parte, sono inapplicabili. Dire che la gente puo' aprire ma con delle regole che di fatto non permettono di farlo e' un problema vero''. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in collegamento con la trasmissione ''Mi Manda Raitre''. ''Domani avremo un incontro, almeno mi auguro, con i ministri Boccia e Speranza per fare presente che noi dobbiamo fare delle regole che garantiscano si' la sicurezza ma che possano essere applicabili - ha ribadito Fedriga -. Altrimenti facciamo teoria, con l'ennesimo magnifico scritto burocratico che pero' poi le aziende non saranno in grado di applicare''. ''La domanda che ho inoltrato tramite il Presidente della Conferenza delle Regioni al Governo - ha concluso Fedriga - comprende anche la riapertura di piscine e palestre''.