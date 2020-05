F.I: MANOVRA AFFONDA ITALIA

giovedì 14 maggio 2020''Sbagliato anche questo. Così non si aiuta nessuno e si penalizzano tutti in un modo e nell'altro. Il Parlamento continua nella conversione di altri decreti (dal 23 febbraio sono undici): sbagliati ancora una volta modi e tempi. Il governo ha lanciato la Fase 2 ma non l'ha pensata''. Lo scrive su facebook il portavoce dei gruppi di Forza Italia di Camera e Senato Giorgio Mulè. ''L'Italia - afferma- si sveglia con l'annuncio di un decreto di 256 articoli e lungo 495 pagine. Non è un decreto per rilanciare, ma per sprofondare. Ci sono 55 miliardi distribuiti male e pensati peggio: si creano nuove disuguaglianze perché non c'è una visione di Paese e di futuro. La priorità sono i migranti irregolari per cui ci si commuove? Comprendo. Ma gli imprenditori che si sono suicidati da inizio crisi? I nostri lavoratori del turismo e dell'agricoltura? E gli studenti? L'intento è risarcitorio/assistenzialista. Sbagliato: bisognava moltiplicare investimenti e abbattere le tasse. Ci voleva il coraggio di sfruttare la crisi per rilanciare l'economia, invece viene fatto il contrario perché il mezzo consiste in elargizioni a pioggia e pure a caso''.