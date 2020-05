GALLERA SBUGIARDA SALA

mercoledì 13 maggio 2020MILANO - ''Regione Lombardia si e' attenuta alla circolare del ministero della salute del 9 maggio, se il sindaco di Milano mi avesse chiamato gliela versi spiegato di persona. Lo afferma l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera rispondendo, in un un video pubblicato su Facebook, alle critiche mosse dal sindaco di Milano Giuseppe Sala sul tema dei test sierologici. ''Il mio numero lo hai da tanti anni, potevi chiamarmi direttamente'' afferma Gallera, rilevando che nei consueti video del mattino del sindaco ''indulgi in polemiche e domande retoriche alla Regione, forse perche' hai poco da dire di quello che stai facendo per i milanesi''. ''La posizione di Regione Lombardia recepisce le indicazioni della scienza, sia degli organismi europei sia dell'Iss sia del ministero della sanità. Mi dispiace - ironizza Gallera - che una persona in prima linea e così attenta non legga gli atti fondamentali del ministero della salute, ma poi te li farò avere''. L'assessore legge poi la circolare del 9 maggio in cui si afferma: ''i test sierologici sono utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale in quanto sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità e noi con la delibera di ieri prevediamo che anche i privati possano attivare screening su apposite comunità. Il ministero dice però che i test non sono autodiagnostici e non possono essere messi a disposizione di profani, quindi vanno utilizzati quindi vanno inseriti in uno screening che viene condotto da medici che li sappiano valutare perchè la presenza di anticorpi non esclude ci sia un'infezione e quindi il rischio di diffusione del contagio''.