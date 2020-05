BLOOMBERG: FLOP DI ARCURI

mercoledì 13 maggio 2020Il piano del governo italiano per calmierare i prezzi delle mascherine, bene che sconta una carenza cronica dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, ha attirato l'attenzione dell'agenzia d'informazione economica statunitense ''Bloomberg'' che lo ha definito ''un flop''. Il 3 maggio scorso il manager Domenico Arcuri, posto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla guida della prima task force per l'emergenza coronavirus, ha annunciato che il prezzo massimo unitario delle mascherine commercializzate nel paese sarebbe stato fissato dallo Stato a 50 centesimi di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento. Arcuri aveva anche promesso una vasta disponibilita' di mascherine sul territorio nazionale, grazie ad accordi con catene di supermercati e farmacie. Il commissario straordinario - ricorda ''Bloomberg'' - aveva costellato l'annuncio di strali contro i profittatori responsabili dei rincari. Nelle ultime bozze del relativo provvedimento approntato dal governo, pero', il prezzo limite di 50 centesimi e' sparito, anche a seguito della legata di scudi di produttori e commercianti, molti dei quali avevano rifiutato di vendere le mascherine in perdita. Nell'ultima bozza del provvedimento il prezzo limite e' anzi triplicato rispetto all'iniziale annuncio di Arcuri, sino a 1,50 euro. Il commissario si e' difeso ieri durante una conferenza stampa. ''Bloomberg'' esprime preoccupazione per gli effetti della vicenda sulla gia' asfittica economia italiana, dal momento che l'utilizzo di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale sono stati resi obbligatori dal governo in diversi contesti pubblici e all'interno delle aziende.