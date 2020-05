EUROZONA:CROLLO INVESTIMENTI

mercoledì 13 maggio 2020Gli investimenti nell'eurozona sono crollati nelle ultime settimane, creando un freno all'economia del Vecchio continente. Ma il problema e' che probabilmente, come sostengono gli economisti, tale tendenza durera' anche dopo che le aziende e i lavoratori usciranno dal blocco dei coronavirus. Lo rileva il Financial Times. In tutta la regione, non soltanto la spesa in conto capitale ha registrato una forte contrazione ma anche i prestiti per gli investimenti sono fortemente diminuiti, riflettendo il crescente fabbisogno di liquidita' delle imprese e il crollo della produzione. La tendenza viene confermata anche dall'andamento della domanda delle imprese per l'accensione di prestiti per investimenti a lungo terminescesa ad un saldo di meno 15 per cento nel primo trimestre, da 0 nei tre mesi precedenti. E quelle imprese che hanno chiesto liquidita', lo hanno fatto essenzialmente per coprire i pagamenti in corso, come affitti e salari. Andrew Kenningham, capo economista europeo di Capital Economics, ha previsto che gli investimenti delle imprese dell'Eurozona diminuiranno del 24%, contribuendo ad una contrazione del 12% del Pil. ''Molte imprese sono a corto di liquidità e saranno riluttanti a utilizzare le scarse risorse liquide per finanziare gli investimenti'', ha detto l'esperto aggiungendo che ''oltre alle normali sfide della recessione, le aziende dovranno affrontare il pagamento di imposte differite e/o il rimborso dei prestiti nel corso del prossimo anno o due''. Nel primo trimestre, ricorda Ft, la Francia ha registrato la più grande contrazione degli investimenti fissi lordi e così pure la Spagna. Presto, verranno pubblicati anche i dati di Germania, Italia e Regno Unito.