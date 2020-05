ANTICORPI CON POCHI SINTOMI

martedì 12 maggio 2020Il 98,7% dei pazienti affetti da coronavirus in forma lieve - senza cioè necessità di ricovero ospedaliero - sviluppa degli anticorpi che garantiscono l'immunità alla malattia anche nei mesi successivi, sebbene la durata effettiva sia ancora un'incognita: questo il risultato del principale studio del Mount Sinai Hospital di New York. Come riporta il quotidiano La Vanguardia, lo studio diretto dal patologo spagnolo Carlos Cordón-Cardó sfrutta un test di rilevazione anticorpale sviluppato dallo stesso centro medico e con un'affidabilità maggiore rispetto ad altre tecniche impiegate attualmente. Lo studio si è basato su un campione di 1.343 pazienti, 624 dei quali avevano superato il Covid-19 con sintomi lievi (positività accertata mediante tampone) e il resto persone che ritenevano probabile aver avuto la malattia; solo nel 3% dei casi i pazienti erano passati attraverso il pronto soccorso dell'ospedale. In un primo round di test effettuati alla fine di marzo l'82% dei pazienti con positività accertata presentava un alto livello di anticorpi IgG; il rimanente ha invece effettuato un secondo controllo due settimane più tardi, mostrando nell'89% dei casi la presenza o un incremento anticorpale. Solo tre pazienti positivi al tampone mancavano di anticorpi, per motivi non accertati, in altri quattro il livello è rimasto basso; nei casi solo sospetti invece la presenza anticorpale è stata del 38%, il che indica che non è possibile dare per scontata l'immunità senza che la diagnosi sia stata confermata in qualche modo. ''I risultati dimostrano che la risposta immunitaria tarda varie settimane a presentarsi, e si rafforza con il passare del tempo'' commenta Cordón-Cardó.