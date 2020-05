CONTE SE NE FREGA DI BERGAMO

martedì 12 maggio 2020BERGAMO - ''Le poche briciole presenti nel decreto rilancio e l'assenza di citazioni riferite alla provincia di Bergamo denotano la totale mancanza di rispetto del governo e della maggioranza verso la zona in assoluto piu' colpita dal Covid-19 sia a livello sanitario sia economico''. Lo dichiara il deputato bergamasco di Cambiamo! Stefano Benigni. ''Bergamo merita un'attenzione speciale: molte nostre aziende sono in ginocchio e non possiamo accettare che all'interno di un decreto da 55 miliardi non ci sia un fondo straordinario diretto esclusivamente alla provincia bergamasca e ai comuni piu' colpiti. La nostra battaglia si fara' sentire in Parlamento: riporremo il nostro emendamento che prevede interventi straordinari per l'area di Bergamo con semplificazioni e misure di sostegno a imprese, professionisti e comuni. Per troppi anni la nostra provincia ha partecipato in maniera sostanziosa a riempire le casse dello Stato senza chiedere mai nulla in cambio: ora e' il momento che il governo risponda'', conclude.