DECRETO LIQUIDITA'? BUFALA!

martedì 12 maggio 2020“Non si comprende come per decreto legge questo governo pensi di riuscire ad assicurare liquidità alle aziende quando ancora non ha provveduto ai rimborsi dei pagamenti in sospeso per gli anni dal 2015 al 2019”. Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio oggi in Aula nella sua replica al governo sui ritardi nei pagamenti a copertura delle polizze assicurative agli agricoltori. “Sarebbe bastato guardare a quanto fatto dal ministro precedente - prosegue l'esponente del Carroccio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama - per capire come sburocratizzare e liberare risorse fondamentali. E' più che evidente che questo governo non è assolutamente in grado di garantire il proprio sostegno alle imprese agricole. Neppure quando ci sono le risorse, non riesce a spenderle per la complessità della macchina burocratica e amministrativa a causa della quale restano impigliate nelle cavillosità procedurali”. E conclude “Grazie anche al nostro contributo nel Cura Italia è stato approvato un emendamento che garantisce liquidità alle aziende agricole e rinvia la presentazione della certificazione antimafia. Ora la cosa più importante è evitare che le imprese chiudano, ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio. Basta con le promesse mancate”.