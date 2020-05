L'M5S SBUGIARDA CONTE...

martedì 12 maggio 2020In un post su facebook Vito Crimi smentisce la ricostruzione di Palazzo Chigi in merito a un'intesa raggiunta domenica notte sulla regolarizzazione dei migranti. Per la presidenza del consiglio era stata raggiunta ''la sintesi politica'' e ora e' in corso una riflessione nel M5s. Per il capo reggente dei M5s c'era una ''disponibilita''' a condividere la soluzione, ma non si e' mai tradotta in una sintesi politica. Queste le rispettive versioni. Nel precisare che il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ''non e' mai intervenuto per esprimere la sua posizione sul tema'' Crimi spiega su facebook che la ''verita''' e' questa: ''Nella riunione tenutasi domenica sera per affrontare l'argomento dei lavoratori stagionali, avevo dato a nome del MoVimento 5 Stelle la disponibilita' a modificare i testi al fine di trovare una soluzione condivisa da tutte le parti. Benche' migliorati, i testi non hanno ancora incontrato la mia approvazione. Le notizie emerse in senso contrario sono evidentemente il frutto di maldestre forzature da parte di altri che hanno cercato di far credere cio' che non e'''. Poco prima Palazzo Chigi smentiva malumori ma offriva una ricostruzione sostanzialmente diversa. Lo staff di Conte ricorda infatti che l'accordo era gia' stato raggiunto dai partiti, rappresentati dai capidelegazione. E che solo successivamente il M5s si e' interrogato sui termini della questione.