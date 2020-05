POLITECNICO MI 2° IN EUROPA

lunedì 11 maggio 2020MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business si conferma con la sua offerta di corsi Open e Custom tra le migliori scuole del mondo nel Financial Times Executive Education Rankings 2020, la graduatoria dedicata ai programmi Executive. Nello specifico, la School of Management ottiene l'81° posto nella classifica sui corsi ''Custom'' e il 74° nella ''Open''. La School of Management ottiene inoltre il secondo e il terzo posto in Europa, rispettivamente nelle classifiche ''Open'' e ''Custom'', tra le Scuole legate a Università europee cosiddette ''tecniche'', laddove con tale aggettivo si definiscono gli atenei con programmi focalizzati su ingegneria e tecnologia, naturalmente propensi a unire l'innovazione alle competenze di management. A marzo il Financial Times Online MBA 2020 Ranking ha premiato con il nono posto nella classifica internazionale l'offerta MIP nei Master in Business Administration fruibili a distanza. Per quanto riguarda il Financial Times Executive Education Ranking Open 2020, MIP Politecnico di Milano sale dal 79° al 74° posto, migliorando il proprio punteggio in quasi tutti i parametri. In particolare, le valutazioni più alte si registrano nel Follow-up, Facilities e Female Participants.