RIPRISTINO LIBERTA' ITALIANI

lunedì 11 maggio 2020Ripristinare ''tutte le libertà costituzionalmente garantite'' che la Fase 1 del lockdown ha circoscritto e che sono state in parte confermate dalle disposizioni adottate per la Fase 2, riferite alla libertà di riunione e associazione e alla libertà religiosa, con la preclusione della partecipazione alle funzioni e alle celebrazioni religiose come la messa. E' l'impegno che la mozione presentata dalla Lega (prima firma del capogruppo Molinari e sottoscritta da Fdi, Fi e Nci), chiede al governo nel documento che viene discusso oggi dall'aula. Al governo, inoltre, i quattro gruppi del centrodestra sollecitano un impegno a ''adottare iniziative per ristabilire al più presto lo Stato di diritto'' allo scopo di ''correggere le criticità normative emerse nella fase 1 dell'emergenza, in modo da riavviare la normale dialettica con il Parlamento, essenziale per valutare e contemperare tutti i pesi e contrappesi della decretazione d'urgenza cui ricorre il governo, ed assegnare a norme di rango primario eventuali interventi limitativi delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite''. Nel mirino di Lega, Fdi, Fi e Nci ci sono i dpcm, provvedimenti amministrativi di portata legislativa ''secondaria'', che dal 9 marzo hanno inciso sulla della libertà di circolazione (articolo 16 Costituzione), di riunione (articolo 17), di associazione (articolo 18), di esercizio dei culti religiosi (articolo 19), di insegnamento e di istruzione (articoli 33 e 34), oltre che della libertà di iniziativa economica (articolo 41, primo comma). Anche la presidente della Consulta, Marta Cartabia è molto critica con Conte: ''La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza''.