FATTURATO IMPRESE -475 MLD

lunedì 11 maggio 2020Le imprese italiane perderanno tra i 348 e i 475 miliardi di fatturato nel 2020 e tra i 161 e i 196 nel 2021 rispetto alle tendenze previste prima del Covid19, secondo due scenari elaborati dagli analisti di Cerved. Questo, si legge in una nota, corrisponde a una perdita compresa tra -12,7% e -18% tra 2020 e 2019, mentre nel 2021 e' previsto 'un rimbalzo dell'economia, che comunque non permetterebbe di tornare ai livelli pre-crisi, con i ricavi che rimarrebbero tra il 2,9% e il 4,3% al di sotto di quelli del 2019. 'Sono dunque peggiorative rispetto ai dati forniti a marzo le prospettive aggiornate elaborate da Cerved sull'impatto che l'emergenza Covid19 avra' sul tessuto produttivo italiano'. Tra i settori per cui si prevede per il 2020 il maggior calo di fatturato rispetto al 2019 si trovano, nello scenario 'soft', attivita' di proiezione cinematografica (-65%), trasporto aereo di passeggeri (-50,8%), agenzie viaggi, tour operator e alberghi (-43% circa), organizzazione di fiere e convegni (-40%) e ristorazione (-33,8%), a fronte del +35% del commercio online, +16,8% della fabbricazione di respiratori artificiali e +10,7% di supermercati e discount. Dati che nello scenario hard peggiorano ancora, persino del 10-15% per i settori piu' in crisi.