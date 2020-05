TOTI: DAL 18 RIAPRO TUTTO

lunedì 11 maggio 2020GENOVA - ''Dal 18 maggio riapriamo tutto, spiagge comprese''. Lo annuncia il governatore ligure Giovanni Toti in una intervista al Corriere della Sera. ''Ho sentito il ministro Francesco Boccia e credo che alla fine ci sarà il via libera - afferma il leader di Cambiamo! -. Noi chiediamo due cose: che ci conceda di riaprire le attività dal 18 e che torni alle Regioni l'autonomia concessa dal Titolo V e che ci è stata sottratta dal Dpcm'', ''le Regioni nella fase acuta della pandemia non hanno mai fatto resistenza ai poteri del presidente del Consiglio. Ma, arrivati alla fase 2, il governo ha tolto il piede dal freno un attimo in ritardo''. E spiega che dal 18 per i ristoranti ''daremo la concessione di suolo pubblico gratuito e più tavoli all'aperto'' e ''diamo il via alla stagione balneare. Il comparto turistico dà lavoro a 100 mila persone e se si viaggerà tra le Regioni potremmo salvare il 70 per cento della stagione''. Sulle spiagge ''basterà la distanza sociale. Stiamo sperimentando un braccialetto volontario da mare: se ti avvicini a meno di un metro vibra. Una cosa giocosa. Chissà, magari diventa una moda. Per le spiagge libere decideremo con i Comuni: potrebbero esserci steward per la moral suasion. Sotto lo stesso ombrellone chi vive insieme''. Inoltre ''aumenteremo il numero dei treni. Ci saranno convenzioni per le bici. I taxi, in alcuni casi, potrebbero sostituire i bus, a prezzi calmierati''. Sulla questione delle seconde case sottolinea: ''E' competenza nazionale e noi siamo rispettosi. Certo, la mobilità è un diritto costituzionale e non può essere impedita un secondo più del necessario''.