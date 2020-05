ANTIMAFIA, DOVE SEI FINITA?

venerdì 8 maggio 2020Il questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli, di Fratelli d'Italia, afferma: ''Il governo blocchi definitivamente le scarcerazioni dei mafiosi e la smetta di scaricare le responsabilita' sui giudici di sorveglianza con il pretesto del Covid-19. Stiamo ancora aspettando - osserva il parlamentare in una nota, - lo pseudo decreto riparatore del ministro Bonafede, a conferma che la colpa non e' dei magistrati, ma di una falla normativa. E il guardasigilli, nonostante l'ennesimo grave errore commesso per via della sua incapacita' amministrativa e politica, continua a rimanere senza alcun ritegno incollato alla sua poltrona ministeriale''. Cirielli, poi, prosegue: ''Tutta questa vicenda e l'accettazione di ulteriori richieste di scarcerazione, provenienti soprattutto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, rischiano di diventare come una strategia di vera e propria disarticolazione della lotta alla mafia messa in campo con determinazione e sacrificio negli ultimi vent'anni. Sarebbero - rileva l'esponente di Fd'I - un tradimento inaccettabile per le tante vittime della criminalita' organizzata, i magistrati, le Forze dell'ordine, i testimoni di giustizia e i loro familiari, i collaboratori di giustizia e tutti i cittadini che hanno pagato duramente questo scontro con l'anti Stato. E mi domando: dove sono finite le numerose sedicenti associazioni antimafia? Perche' oggi di fronte alle scarcerazioni dei mafiosi e dopo le rivelazioni del magistrato Di Matteo continuano a rimanere in un assordante silenzio? Non hanno proprio nulla da dire al riguardo? La verita' e' che stanno gettando il loro velo dimostrando a tutti gli effetti di essere contigue alla sinistra''.