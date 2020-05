BONACCINI, BALLETTO DEI TEST

venerdì 8 maggio 2020BOLOGNA - La Lega attacca la giunta Bonaccini sui test sierologici per i privati. ''Ci risiamo: anche per quanto riguarda i test sierologici, Bonaccini e la sua giunta continuano con la politica degli annunci ai quali non seguono i fatti'', scrive in una nota il consigliere regionale del Carroccio Daniele Marchetti. ''La Regione ha, infatti, gia' annunciato, ma solamente sulla stampa, che anche un privato cittadino potra' sottoporsi al test sierologico, passando dal medico di base che dovrebbe fare prescrizione. Bene, ma c'e' un problema: i medici di medicina generale, non hanno ancora ricevuto indicazioni operative''. Il tutto dovrebbe infatti partire martedi', ma ancora non ci sono i dettagli operativi. ''Dopo un persistente e inutile stop and go, prima si' e poi no, sarebbe stato meglio prevedere fin da subito, come da nostra richiesta, l'apertura anche ai privati della possibilita' di effettuare i test sierologici'', afferma ancora Marchetti in una nota. Ora la ''soluzione e' soltanto una: dare quanto prima le indicazioni ai medici di medicina generale affinche', una volta per tutte, i proclami possano diventare realta'. Certo e' che l'errore e' gia' stato commesso e, ancora una volta, a pagare sono stati cittadini e medici di base''. Sui dettagli del piano per i test sierologici nei laboratori privati questa mattina in conferenza stampa tanto il commissario per l'emergenza dimissionario Sergio Venturi (''E un tema che riguarda la fase 2'') quanto il governatore Stefano Bonaccini hanno glissato, rimandando ad una prossima comunicazione dell'assessore alla Sanita' Raffaele Donini.