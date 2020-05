CON AUTONOMIA APRIVO ADESSO

venerdì 8 maggio 2020VENEZIA - ''Sulle ulteriori aperture della Fase2 non c'è programmazione. Se il Governo dicesse che si apre il 18 maggio tutti accenderebbero i motori. Ma la sera prima del 18 potrebbe presentarsi il premier Conte e fare un Dpcm che chiude altre due settimane. Siamo in un'area di incertezza paurosa''. E' il duro j'accuse lanciato oggi dal presidente del Veneto Luca Zaia, nel corso del punto stampa. ''Se avessi avuto l'autonomia avrei aperto anch'io subito, come Bolzano, e non per irresponsabilità. Ricordo che ho fatto ordinanze per chiudere tutto a suo tempo, dolorose, come quella del Carnevale di Venezia. Mi sento con i colleghi e dico che c'e' condivisione rispetto al fatto che il primo giugno sia una data troppo distante. In caso di emergenza il Governo assume le decisioni. Stiamo ragionando. Penso che ieri la conferenza dei presidenti si sia espressa in maniera legittima e onesta. Siamo stati sempre per la leale collaborazione ma e' indubbio che i tempi si stanno dilatando e non possiamo piu' attendere. Chiedo che il governo produca un provvedimento, potrebbe essere un Dpcm nel quale si dice che si autorizzano le Regioni a riaprire sulla base di un piano''. La decisione di aprire dell'Alto Adige, secondo il governatore del Veneto Luca Zaia, potrebbe essere il ''cavallo di troia per il governo''. Per il presidente veneto ''davanti a questo tornare indietro e' impossibile, se pensi di fare un Dpcm uguale per tutti alla fine scontenti tutti e ognuno va per conto suo. Perche' allora non deleghiamo alle Regioni e discutiamo con ogni singola regione il piano delle aperture?''.