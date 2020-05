BONOMI: DELUSI DA CONTE

venerdì 8 maggio 2020''Siamo molto delusi perche' le risorse sono state messe in campo ma non arrivano, non hanno i loro effetti. Nel primo decreto viene fatta la Cig, doveva pagarla lo Stato, non l'ha ancora pagata. La stanno anticipando le imprese, sapendo i problemi di liquidita' che hanno. Abbiamo chiesto espressamente un taglio dell'Irap perche' bisogna fare qualcosa di urgente, veloce, semplice e che semplifichi. Fare una miriade di interventi a pioggia non serve a nulla. Se dobbiamo dare un contributo a fondo perduto ai vari piccoli e medi imprenditori quanti documenti dovranno presentare? Quando arriva? A giugno abbiamo l'acconto delle tasse: togliamolo''. Lo ha detto Carlo BONOMI, presidente di Confindustria, ospite di Piazzapulita su La7. Fondo perduto? ''Il punto e' che noi non possiamo iper-indebitare il sistema delle imprese. Dobbiamo ragionare in maniera seria sulla capitalizzazione delle imprese, che non e' quella proposta dal governo''. Secondo il presidente di Confindustria, ''il nuovo diritto permette tutta una serie di tecnicismi'' come azioni ''che permettono l'entrata nei capitali delle aziende lasciando la gestione operativa agli imprenditori. Il sistema delle imprese e' in crisi non perche' gli imprenditori non sono stati capaci ma perche' e' venuta la pandemia''. ''Se la strada e' la patrimoniale - ha aggiunto BONOMI - e' come chiudere il Paese. Dobbiamo avere l'ossessione della crescita. Non siamo arrivati preparati alla fase 2, vogliamo arrivare preparati alla fase 3?. Se avessi saputo della pandemia, mi sarei candidato alla presidenza di Confindustria? Si', abbiamo il dovere di pensare cosa possiamo fare noi per il nostro Paese e non cosa puo' fare il Paese per noi''.