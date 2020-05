COVID: ANAKINRA FUNZIONA

venerdì 8 maggio 2020Il farmaco anti-artrite anakinra si è dimostrato ''efficace e sicuro'' contro le forme più aggressive di infezione da Sars-CoV-2. Lo annuncia l'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, che riporta i risultati di uno studio pubblicato su 'Lancet Rheumatology', secondo cui la molecola è ''capace di spegnere l'eccessiva risposta immunitaria causata dalle forme gravi di Covid-19''. Il lavoro è stato condotto dall'immunologo Giulio Cavalli e coordinato da Lorenzo Dagna, primario dell'Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie rare dell'Istituto del Gruppo San Donato. La sperimentazione su 29 pazienti ricoverati al San Raffaele in ventilazione non-invasiva e con quadri clinici ad alto rischio, è stata portata avanti all'interno di un maxi-studio clinico osservazionale su Covid-19 coordinato da Alberto Zangrillo. Il farmaco, già disponibile sul mercato, agisce neutralizzando l'interleuchina-1 (Il-1), una molecola infiammatoria prodotta dal sistema immunitario in risposta a infezioni virali. ''Per bloccare la risposta infiammatoria eccessiva e dannosa scatenata dal coronavirus lo abbiamo utilizzato a un dosaggio più elevato e con una somministrazione diversa rispetto all'abituale, endovenosa e non sottocutanea. A 21 giorni dal trattamento, il 72% dei pazienti mostrava un netto miglioramento della funzione respiratoria e dell'infiammazione sistemica''. ''Nel gruppo di controllo la funzione respiratoria è migliorata solo nel 50% dei pazienti e la mortalità è risultata essere 4 volte superiore''.