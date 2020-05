OK FDA A VENTILATORE MILANO

giovedì 7 maggio 2020Il Milano Ventilatore Meccanico (MVM), l'innovativo dispositivo per la respirazione assistita, nato in Italia e sviluppato in poco piu' di un mese da un'ampia collaborazione scientifica internazionale, ha ottenuto la certificazione di emergenza (EUA, Emergency Use Authorization) della FDA Food and Drug Administration, l'ente certificatore statunitense, e potra' quindi entrare nelle dotazioni degli ospedali dei Paesi che riconoscono la certificazione americana. MVM e' stato appositamente ideato per essere facilmente e velocemente prodotto ovunque: e' un dispositivo sicuro ed efficace, perche' dotato di un sistema di controllo avanzato che consente le diverse modalita' di ventilazione per agire efficacemente ma al contempo delicatamente sui polmoni, ed e' caratterizzato da un progetto ad accesso libero, e un design meccanico semplice basato su componenti di facile reperibilita' sul mercato, cosi' da poter essere prodotto su larga scala, a costi contenuti e nei diversi Paesi. In Italia il progetto ha avuto fin da subito il supporto dell'INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, delle Universita' di Milano-Bicocca, Milano Statale, Napoli Federico II, del Gran Sasso Science Institute, degli istituti STIIMA e ISTP del Consiglio Nazionale delle Ricerche.