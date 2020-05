COVID LETALE PER MINORANZE

giovedì 7 maggio 2020LONDRA - E' confermato anche da un'elaborazione statistica dell'Ons, equivalente britannico dell'Istat, l'impatto largamente piu' micidiale del coronavirus nel Regno Unito sulle minoranze etniche. Il fenomeno, gia' emerso in queste settimane, seppure non a livello degli Usa, ha per ora spiegazioni parziali ma la forza dei numeri non ammette replica. I cittadini britannici neri, uomini e donne, hanno fatto registrare fra il 2 marzo e il 10 aprile un tasso di rischio di mortalita' da Covid-19 calcolato come 4,2-4,3 volte piu' alto dei connazionali bianchi. Coefficienti ''significativamente piu' elevati'' di letalita' si segnalano anche per le persone di radici familiari asiatiche (originari di Bangladesh Pakistan, India) o ''di origine razziale mista'', stimati fra 1,9 e 1,6 volte superiore a quella di britannici 'autoctoni' ed europei. La maggior percentuale di poveri o di persone socialmente in difficolta' fra queste comunita' spiega ma solo in parte il trend, indicano i ricercatori dell'Ons. Al pari di quella superiore alla media fra gli operatori sanitari in prima linea nel Regno.