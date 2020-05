2020: SBARCHI QUADRUPLICATI

giovedì 7 maggio 2020''Gli sbarchi di immigrati sono quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, certo se parli di sanatorie il messaggio che arriva dall'altra parte del Mediterraneo è: partite tanto in Italia una sistemazione si trova. E' criminogena l'idea di regolarizzare centinaia di migliaia immigrati''. Lo dice Matteo Salvini in una conferenza stampa su facebook. ''Un conto sarebbe prorogare per un tempo limitato il permesso a chi è scaduto il contratto di lavoro, però sarebbe una cosa ad hoc, individuale, a tempo, cioè chi già lavorava è un conto ma una sanatoria anche per delinquenti e spacciatori sarebbe devastante'', insiste il leader della Lega. Salvini aggiunge di essere ''dispiaciuto'' da ex ministro dell'Interno perchè ''ci abbiamo messo un anno a mettere i confini sotto controllo. Questo è un pessimo segnale perchè a emergenza sanitaria conclusa non oso immaginare...l'Italia tornerà a essere un campo profughi''. Infine sulla minaccia di dimissioni della ministra Bellanova Salvini dice: ''avere al vertice di un ministero qualcuno che minaccia le dimissioni e litiga non aiuta. Il prezzo del latte sta crollando, l'esportazione del vino è bloccata, fiori, prosciutti, pesce, sono settori in difficoltà che avrebbero bisogno di risorse a fondo perduto da 2 miliardi, e questi litigano sulla sanatoria... è preoccupante''