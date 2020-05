ACCUSA DI FASCISMO A CONTE

giovedì 7 maggio 2020Il voto sugli emendamenti al decreto Covid relativi all'uso dei Dpcm e al ruolo del Parlamento e' stato preceduto da un acceso dibattito, con le opposizioni a favore di un parere vincolante delle Camere e la maggioranza a sostegno invece della tesi che sia sufficiente un passaggio in Parlamento per illustrarne i contenuti, dopo di che Conte fa come gli pare. Dai banchi del centrodestra si sono levati cori al grido di ''liberta', liberta'''. ''Stiamo facendo un passo per squalificare il Parlamento'', ha osservato Riccardo Magi, esponente radicale di +Europa, favorevole come Forza Italia, lega e FdI a rendere vincolante il parere del Parlamento sui Dpcm, mentre il governo ha proposto una riformulazione affinche' il Parlamento dia un ''atto di indirizzo''. E' intervenuto il pentastellato Francesco Forciniti: ''Non e' che Conte si e' alzato una mattina e ha deciso di fare un Dpcm perche' voleva farlo ma perche' e' stato autorizzato dal Parlamento ed e' chiaro che il Parlamento e' centrale, lo dimostra anche il fatto che stiamo discutendo del tema, non soffiare sul fuoco delle tensioni sociali dicendo che c'e' una deriva autoritaria, dobbiamo essere tutti responsabili in un momento difficile per il paese''. Durissima la reazione di Forza Italia, con Giusi Bartolozzi: ''La deriva autoritaria c'e', e c'e' un abuso dei Dpcm, non siamo noi a fare propaganda''. Igor Iezzi della Lega ha surriscaldato gli animi: ''Non abbiamo consegnato le nostre liberta' e i nostri diritti nella mani del presidente Conte. Un Paese in cui viene impedito ai cittadini di manifestare in piazza io lo chiamo fascismo e di fronte al fascismo noi saremo la nuova resistenza''.