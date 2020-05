BRACCIALETTO IN SPIAGGIA

giovedì 7 maggio 2020La Regione Liguria studia l'introduzione di un braccialetto sulle spiagge per mantenere le distanze tra bagnanti. Lo ha rivelato il presidente ligure Giovanni Toti ospite in diretta di Centocitta' su Radio 1: ''Ieri in cabina di regia regionale stavamo ragionando di un braccialetto che emetta un suono e una vibrazione quando ci avviciniamo ad altre persone. Detto questo sono ottimista perche' gli stabilimenti balneari credo siano uno dei luoghi dove avremo meno difficolta'''. Tra gli obiettivi del governatore ligure c'e' la ripresa del turismo: ''Due giorni fa ho sentito Colao, stiamo aspettando il protocollo Inail dalla cabina di regia nazionale che sta trattando il tema. Il problema e' la riapertura dei confini regionali, perche' il turismo interno, secondo le nostre stime, vale meno del 20%''. Toti ha confermato di voler anticipare alcune aperture alla prossima settimana: ''Per rimettere in moto alcune attivita' c'e' bisogno di un po' di tempo: pensiamo a negozi, ristoranti, tutto il commercio al dettaglio, i servizi. Poi, lo dico sinceramente, alla luce dei dati martedi' e mercoledi' scorso la gente in giro era sostanzialmente quella che c'era la settimana prima. Non mi aspetto grandi cambiamenti''.