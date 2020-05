TOSCANA:10941 IMPRESE CHIUSE

mercoledì 6 maggio 2020FIRENZE - ''Solo nel primo trimestre 2020 la Toscana ha registrato una mortalita' d'impresa pari a 10.941 cessazioni. E le 7.087 nuove aziende nate nello stesso periodo sono escluse dai sostegni Cura Italia che ancora non arrivano nemmeno al resto della platea avente i requisiti. La Regione appronti con massima urgenza un paracadute di sostegni, defiscalizzazioni e misure di spessore o si preparara un disastro epocale''.Questo l'allarme lanciato dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Maurizio Marchetti, nello sfogliare i dati relativi alla nati-mortalita' delle imprese nel primo trimestre 2020, elaborati da Infocamere per conto di Unioncamere. ''Ho preso visione delle analisi statistiche regionali tra gennaio e marzo di quest'anno e i dati sono gia' impressionanti. Il saldo della nati-mortalita' su base regionale vede una perdita pari a -3.854 aziende di cui si impoverisce il tessuto produttivo toscano. Il dato e' frutto della nascita, nel primo trimestre 2020, di 7.087 aziende a fronte della cessazione di 10.941 aziende'', ha aggiutnto Marchetti.