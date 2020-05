GIUDICE CSM ACCUSA BONAFEDE

mercoledì 6 maggio 2020''Nel momento in cui abbiamo appreso che c'erano tante istanze, come procura abbiamo scritto al ministero e ai procuratori generali perchè qualcuno si attivasse per fermare una emorragia di questo tipo''. Lo ha detto Federico Cafiero de Raho, procuratore Nazionale Antimafia, parlando in videoconferenza nella presentazione del programma di '#PalermochiamaItalia', una serie di iniziative per ricordare le morti dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avvenute il 23 maggio e il 19 luglio del 1992, a proposito delle polemiche per le scarcerazioni disposte dai tribunali di sorveglianza per numerosi boss di mafia sottoposti al 41bis vista l'emergenza coronavirus. Sull'annuncio del ministro Bonafede che i boss torneranno presto in carcere, Cafiero De Raho ha detto: ''Sarebbe un'ottima soluzione trovare spiragli per far rientrare in carcere almeno i più pericolosi''. Il procuratore si è detto ''sorpreso'' dall'apprendere ''nel mese di aprile, circa un mese dopo la circolare, l'esigenza che venisse sottoposta ai tribunali di sorveglianza la situazione patologica di alcuni detenuti'' vista l'emergenza coronavirus, perchè ha ricordato che ''chi si trova in regime di 41 bis non può avere contatti con altre persone''.