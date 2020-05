IRAN UNTORE COVID IN M.O.

mercoledì 6 maggio 2020La compagnia aerea iraniana Mahan Air avrebbe contribuito alla diffusione del coronavirus in Medio Oriente mentendo sulla propria operativita'. Nello specifico, i voli con la Cina sarebbero proseguiti fino a marzo malgrado le autorita' della Repubblica islamica li avessero sospesi il 31 gennaio. Un'inchiesta della versione araba dell'emittente britannica ''Bbc'' ha analizzato i dati di tracciamento dei voli ''open source'' secondo cui la principale compagnia aerea iraniana ha continuato a volare mentre erano in atto i divieti, contribuendo alla diffusione dell'epidemia di Covid-19 in Medio Oriente. Mahan Air ha effettuato centinaia di voli da e per Iran, Iraq, Emirati Arabi Uniti e Siria tra la fine di gennaio e la fine di marzo. Tutti questi paesi hanno consentito a Mahan Air il permesso di atterrare, nonostante i divieti sui voli di routine dall'Iran. Fonti all'interno della compagnia aerea hanno riferito alla ''Bbc'' che decine di membri dell'equipaggio dei velivoli di Mahan Air hanno manifestato sintomi di Covid-19, e quando il personale ha cercato di sollevare preoccupazioni sulla gestione della crisi e sulla fornitura di attrezzature di protezione, e' stato messo a tacere. L'Iran ha registrato nelle ultime ore altri 1.123 casi di coronavirus, con un bilancio totale che ha raggiunto i 99.970 contagi. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del ministero della Sanita' iraniano Kianush Jahanpur. Oggi, sono stati registrati altri 63 morti portando il bilancio complessivo a 6.340 decessi.