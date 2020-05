MEDICI: 4 SU 10 SONO OVER 60

mercoledì 6 maggio 2020Nella sanità pubblica sono over 60 quasi 4 medici su dieci. E' quanto emerge dal report Istat ''L'occupazione nella sanità pubblica''. I dirigenti - medici e non - sono quelli più anziani, anche per effetto di una carriera lavorativa necessariamente più lunga, soprattutto se uomini. Tra i dirigenti medici ha più di 55 anni il 60,4% degli uomini mentre quasi quattro su dieci superano i 60. La situazione anagrafica è diversa per le donne: solo il 36% ha più di 55 anni e circa la metà ha un'età compresa tra 40 e 55 anni. Tra i dirigenti non medici, gli ultracinquantacinquenni sono il 62,4% e gli ultrasessantenni il 36,7%; le donne, che in meno di un terzo dei casi superano i 60 anni, nel 15% sono under 40 (contro meno del 10% tra gli uomini). Più giovane, in media, il personale non dirigente: in quasi un quarto dei casi ha meno di 45 anni (23,9% gli uomini; 25,5% le donne) mentre supera i 60 anni di età solo una su dieci tra le donne e uno su cinque tra gli uomini.