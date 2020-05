PROTESTA RISTORATORI MILANO

mercoledì 6 maggio 2020MILANO - Ristoratori e gestori di bar sono tornati a protestare contro il governo a Milano, per la crisi economica che li ha colpiti con l'emergenza sanitaria e per chiedere regole chiare sulla riapertura. Circa una cinquantina di commercianti, in rappresentanza di 2000 attivita', hanno protestato all'Arco della Pace con decine di sedie vuote sull'asfalto, a simboleggiare i loro locali che ancora non possono accogliere persone. ''Abbiamo incassi ridotti del 70% e rischiamo di non riaprire piu' - ha detto il ristoratore Alfredo Zini che fa da portavoce alla protesta - Non basta dire che alla riapertura dovremo usare il plexiglas per dividere i tavoli, vogliamo regole chiare perche' viviamo di convivialita'''. Molti bar e ristoranti a Milano sono ripartiti con il delivery o l'asporto ''ma sono soprattutto imprese familiari che non hanno dipendenti da pagare - ha aggiunto - Con quei ricavi un'azienda non puo' fare stare in piedi un'azienda e con un cliente alla volta. Cosi' possiamo pagare qualche utenza mensile o qualcuno paga la cassa integrazione ai dipendenti, visto che ancora non e' arrivata''.