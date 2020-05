DORIS: COPIAMO LA SVIZZERA

mercoledì 6 maggio 2020''Occorre erogare i prestiti alle imprese con grande rapidità, nel giro di 24 ore, come fanno in Svizzera. Non capisco perché noi non abbiamo copiato il loro modello, è facile e funziona, invece di usare moduli farraginosi e spesso incomprensibili''. Lo dice intervistato da Il Foglio, Ennio Doris, presidente della banca Mediolanum, a proposito delle misure economiche da adottare per far ripartire il paese. ''L'Unione europea - osserva Doris - ha messo a disposizione una quantità di finanziamenti che non riusciamo a usare per colpa delle procedure burocratiche, delle resistenze e dei pregiudizi anti impresa. In vece il nuovo ponte di Genova dimostra che se si vuole si può fare in fretta e bene''. ''Negli Stati Uniti - sottolinea il presidente di Banca Mediolanum - il 30 per cento dei finanziamenti alle imprese proviene dal sistema bancario, in Italia il 90 per cento''. ''E' fondamentale - conclude - ridurre questa quota per sostenere le attività produttive e nello stesso tempo alleggerire le banche. Io mi sono battuto a lungo per questo. I Piani individuali di risparmio, i Pir destinati alle piccole e medie aziende, sono un successo, ma siamo solo all'inizio e ci vuole parecchio tempo''.