BELGIO: MORTALITA' COVID 16%

martedì 5 maggio 2020BRUXELLES - In Belgio sono 97 i nuovi decessi legati alla pandemia di Covid-19 che sono stati segnalati nelle ultime 24 ore: 57 sono avvenuti in ospedale e 40 nelle case di riposo. Fra questi ultimi, per il 62% il contagio e' stato confermato da test di laboratorio mentre gli altri casi sono considerati sospetti. Il totale delle vittime nel Paese sale cosi' a 8.016, rappresentando oltre il 16% dei malati, triste record mondiale di decessi in rapporto alle persone infettate. Lo annunciano le autorita' sanitarie nel loro bollettino quotidiano, sottolineando che il 53% del totale delle vittime e' deceduto nelle residenze per anziani, anche questo un record assoluto mondiale, ma solo per il 18% dei casi il contagio e' stato confermato. I nuovi casi registrati sono 242, per un totale di 50.509 dall'inizio dell'epidemia. Per quanto riguarda gli ospedali, la situazione resta in continuo miglioramento: 84 persone sono state ricoverate nelle ultime 24 ore e attualmente sono 646 i pazienti in terapia intensiva (-9) e 387 necessitano di assistenza respiratoria (-14). Le nuove dimissioni sono invece 63, per un totale di 12.441. La maggior parte delle vittime di Covid, in Belgio, è deceduta nell'area di Bruxelles, ''capitale'' della Ue.