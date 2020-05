PLASMA SOLO IN ALCUNI CASI

martedì 5 maggio 2020MANTOVA - Gli ospedali Carlo Poma di Mantova e il San Matteo di Pavia stanno utilizzando il plasma delle persone che hanno superato il covid-19 per curare alcuni pazienti affetti dal virus. Secondo quanto riferito dal primario di pneumologia del nosocomio mantovano, Giuseppe De Donno, al quotidiano spagnolo ''a ''El Mundo'' la cura funziona. Negli ultimi due mesi, i pazienti curati con il plasma iperimmune sono guariti oppure si sono stabilizzati e in molti casi, gli effetti sono stati immediati. Tuttavia, De Donno ha specificato che non tutti i casi sono curabili con il plasma: se il coronavirus ha compromesso la funzionalita' degli organi, la terapia e' inutile. L'ospedale Carlo Poma di Mantova e' stato il primo al mondo ad utilizzare il plasma iperimmune; un protocollo che porta la firma di Cesare Perotti e Massimo Franchini, direttori dei reparti di immunoematologia e medicina trasfusionale degli ospedali di Pavia e Mantova. La terapia del plasma iperimmune ha varcato i confini dell'Italia; lo scorso sabato, De Donno ha ricevuto una chiamata da un alto funzionario delle Nazioni Unite che gli ha comunicato che la cura verra' utilizzata anche negli Stati Uniti. L'auspicio del primario di pneumologia e' che venga creato un centro di ricerca sul trattamento con il plasma a Mantova.